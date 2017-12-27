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Техноблог

Пять самых бесполезных изобретений года

Портал Gizmodo опубликовал топ самых неоригинальных и бесполезных «новинок» года. ИА «24.kg» решило остановиться только на пятерке лидеров антирейтинга.

1Соковыжималка, которую заменят руки

На первом месте в рейтинге портала оказались... руки, обычные человеческие руки. «Произведением» компании Juicero оказалось устройство под названием Evans с Wi-Fi стоимостью $400, выжимающее сок из... пакетика с соком, который идет в комплекте.

После выхода новинки пользователи обнаружили, что они могут точно так же выжать сок руками. Это оказалось не только практичнее, но и гораздо дешевле.

2Торговый автомат через смартфон

Второе место у торгового автомата от Bodega. Это обычные автоматические киоски с различными мелочами, доступ к которым возможен через приложение в смартфоне и привязку банковской карты. Они бессмысленны: проще дойти до ближайшего магазина.

3Палатка от стресса

На третьем месте оказалась палатка от Odd Company – «изобретение» под названием Pause Pod, избавляющее от стресса. По сути это обычная палатка, в которой можно поспать, вытянув ноги. Авторы идеи предлагали использовать обычную переносную палатку даже в рабочем офисе, если человек внезапно оказывается подвержен стрессу и чувствует себя некомфортно. 

4«Облачное хранилище для физических вещей»

Четвертое место у шкафа от MakeSpace. Компания собрала $57 миллионов, чтобы предоставлять услугу по сбору, хранению и доставке вещей, без посещения самим владельцем хранилища. Идею назвали «облачное хранилище для физических вещей». Ее оценили далеко не все. 

5Чайник для приготовления «идеального чая»

Пятое место занимает чайник от Teforia за $300. С виду он похож на кофеварку, поддерживающую Wi-Fi. Авторы проекта обещали, что аппарат будет готовить «идеальный чай», используя передовые алгоритмы и энциклопедические знания. Специально упакованный чай для этого прибора стоил от $1 до $6. Неудивительно, что в настоящий момент проект закрылся.
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