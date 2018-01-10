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Техноблог

В Китае создали аккумулятор, который заряжается за 5 секунд

В Китае разработали аккумулятор, способный зарядиться всего за пять секунд, сообщило издание svpressa.ru.

По его данным, ученые предложили новую конструкцию катода, увеличивающую емкость и срок службы алюминий-ионного аккумулятора.

Сообщается, что новинка выдержит 250 тысяч циклов заряда-разряда и температуру до +120 градусов.

Кроме того, плюс алюминий-ионных аккумуляторов в низкой стоимости их производства и отсутствии риска возгорания.

Кстати, чтобы обойти проблему с недостаточной производительностью катодов, инженеры предложили использовать катод из графеновой пленки. Специалисты уточнили, что пока их разработка далека от практического применения.

Ранее «СП» сообщала, что Samsung нашел способ зарядки телефона за 12 минут. Аккумулятор работает на основе шариков из графена, благодаря которым срок службы аккумулятора значительно продлевается.
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