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Техноблог

«Браслет безопасности» для женщин изобрели в США

Фото youtube.com

Специалисты Университета Алабамы создали «браслет безопасности» для женщин, который защитит в случае нападения. Устройство по заданным признакам определяет, что его носитель в беде, и автоматически вызывает подмогу, сообщили «Известия».

Датчики браслета, в частности, анализируют положение тела человека в пространстве, его температуру и давление. Алгоритм машинного обучения умеет отличать обычные движения от спонтанных и более резких.

Если устройство обнаруживает угрозу, оно немедленно подключается к смартфону через Bluetooth и отправляет сообщение с координатами в экстренную службу. Браслет также выдает громкий звуковой сигнал, который должен привлечь внимание окружающих и отпугнуть преступника.

Разработчики «браслета безопасности» планируют усовершенствовать его дизайн. Они отмечают, что их устройство пригодится не только женщинам для защиты от грабителей и хулиганов, но и пожилым людям или инвалидам, состояние которых может неожиданно ухудшиться.
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