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Техноблог

Ученые создали устройство для добычи электричества из воздуха

Американские исследователи разработали прототип устройства, которое способно генерировать электрическую энергию прямо из атмосферы. По мнению ученых, разработка позволит снабжать электричеством удаленные регионы.

Разработчики из Массачусетского технологического института представили прототип термического резонатора, который по задумке способен производить электричество прямо из воздуха. Принцип его работы основан на разнице температур элементов конструкции, чего удается добиться при смене дня и ночи. Действующий образец вырабатывает 1,3 милливатта энергии, однако в будущем ученые намерены повысить мощность.

По мнению разработчиков, их детище позволит заряжать мобильные гаджеты, включая смартфоны, а в перспективе обеспечат энергией удаленные регионы, включая экспедиции на другие планеты или в далекий космос.
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