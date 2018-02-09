Хакер взломал сайт Ватикана и провозгласил нового бога

Бельгийский специалист по кибербезопасности Инти Де Кекелайре нашел уязвимость на официальном сайте Ватикана и с помощью нее опубликовал фейковую новость. От лица Папы Римского хакер написал, что новый бог — это луковица, сообщил портал The Next Web.

С помощью дыры в безопасности сайта хакер опубликовал новость с заголовком: «Папа Римский Франциск: Бог — это луковица». Заметка провисела на сайте некоторое время, до того как ее удалили.

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Специалист рассказал, что нашел проблему на сайте Ватикана и сообщил об этом администратору портала. Инти Де Кекелайре заявил, что он всегда проверяет защиту новых сайтов и в его действиях нет хулиганства.

Его сообщение проигнорировали, тогда хакер написал, что заставит усилить защиту по-другому, и опубликовал новость о боге-луковице.

По словам Де Кекелайре, уязвимость на сайте до сих пор не устранили.