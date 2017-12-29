Эксперты рассказали, как офисные бездельники «помогают» хакерам

Новое исследование показывает, что практика использования рабочих компьютеров для личных целей может стать серьезной угрозой безопасности для компании. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Большинство компаний признают, что их сотрудники проверяют социальные сети или отправляют личные письма с рабочих компьютеров. Но список этим не ограничивается.

Около 45 процентов опрошенных сотрудников разных компаний рассказали, что сидят в Интернете на работе в личных целях, фактически маскируя так безделье.

Удалось установить, что каждый сотрудник тратит на «нерабочий» серфинг в среднем 2,09 часа в день.

Исследователи установили, что чем больше времени сотрудник посвящает на работе личным сетевым активностям, тем выше угроза кибербезопасности компании.

Причем, чем меньше человек осведомлен о правилах безопасности, тем более серьезной нерабочей сетевой активностью он занимается: посещает потенциально опасные веб-сайты, скачивает программы из неизвестных источников, играет в онлайн-игры и прочее. Многие из таких работников уверены, что системный администратор потом «уберет» за ними все возможные проблемы.

Правила сетевой безопасности не соблюдает на работе никто. А зачем, это же не мой компьютер?

Вместе с тем сегодня все больше профессий плотно завязаны на Интернет, поэтому запретить доступ в него невозможно, а фильтровать контент очень сложно. Эксперты предлагают компаниям устраивать среди сотрудников тренинги по правилам поведения в Сети.