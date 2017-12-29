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Техноблог

Эксперты рассказали, как офисные бездельники «помогают» хакерам

Новое исследование показывает, что практика использования рабочих компьютеров для личных целей может стать серьезной угрозой безопасности для компании. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Большинство компаний признают, что их сотрудники проверяют социальные сети или отправляют личные письма с рабочих компьютеров. Но список этим не ограничивается.

Около 45 процентов опрошенных сотрудников разных компаний рассказали, что сидят в Интернете на работе в личных целях, фактически маскируя так безделье.

Удалось установить, что каждый сотрудник тратит на «нерабочий» серфинг в среднем 2,09 часа в день.

Исследователи установили, что чем больше времени сотрудник посвящает на работе личным сетевым активностям, тем выше угроза кибербезопасности компании.

Причем, чем меньше человек осведомлен о правилах безопасности, тем более серьезной нерабочей сетевой активностью он занимается: посещает потенциально опасные веб-сайты, скачивает программы из неизвестных источников, играет в онлайн-игры и прочее. Многие из таких работников уверены, что системный администратор потом «уберет» за ними все возможные проблемы.

Правила сетевой безопасности не соблюдает на работе никто. А зачем, это же не мой компьютер?

Вместе с тем сегодня все больше профессий плотно завязаны на Интернет, поэтому запретить доступ в него невозможно, а фильтровать контент очень сложно. Эксперты предлагают компаниям устраивать среди сотрудников тренинги по правилам поведения в Сети.
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