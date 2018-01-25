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Техноблог

Мессенджер Telegram назвали домом для преступников и террористов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала мессенджер Telegram пристанищем преступников и террористов. Об этом стало известно от ее пресс-службы, которая обнародовала проект речи главы правительства на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил Business Insider.

Как отмечается, Тереза Мэй на форуме сделает акцент на вопросе сотрудничества государства и IT-компаний. «Небольшие технологические проекты могут быстро стать домом для преступников и террористов», — говорится в заявлении премьер-министра Великобритании.

Тереза Мэй приведет в пример мессенджер Telegram Павла Дурова как проект, который не собирается решать проблемы и сотрудничать с властями. 

Никто из вас ведь не хочет прославиться как создатель приложения для террористов или программы, которую предпочитают педофилы?

Тереза Мэй
По словам Павла Дурова, Telegram является лишь инструментом террористов. «Неприкосновенность частной жизни важнее нашего страха и терроризма», — заявил создатель мессенджера на конференции TechCrunch в 2015 году.
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