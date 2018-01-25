Мессенджер Telegram назвали домом для преступников и террористов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала мессенджер Telegram пристанищем преступников и террористов. Об этом стало известно от ее пресс-службы, которая обнародовала проект речи главы правительства на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил Business Insider.
Как отмечается, Тереза Мэй на форуме сделает акцент на вопросе сотрудничества государства и IT-компаний. «Небольшие технологические проекты могут быстро стать домом для преступников и террористов», — говорится в заявлении премьер-министра Великобритании.
Тереза Мэй приведет в пример мессенджер Telegram Павла Дурова как проект, который не собирается решать проблемы и сотрудничать с властями.
По словам Павла Дурова, Telegram является лишь инструментом террористов. «Неприкосновенность частной жизни важнее нашего страха и терроризма», — заявил создатель мессенджера на конференции TechCrunch в 2015 году.
Никто из вас ведь не хочет прославиться как создатель приложения для террористов или программы, которую предпочитают педофилы?Тереза Мэй