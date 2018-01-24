Жутковатый робот, созданный американцами, напугал пользователей Интернета

Исследователи из американского Университета Пердью создали похожего на младенца «упрощенного робота», чтобы выяснить, сколько бактерий и грибков вдыхают дети, когда ползают по полу. Он-то и напугал пользователей Интернета, сообщил портал RG Digital.

Как отмечается, обернутый фольгой робот-циклоп находится в постоянном движении, чтобы имитировать поведение настоящего ребенка. Ученым удалось определить, что ребенок поднимал облако пыли с концентрацией вредных частиц в 20 раз больше, чем в более удаленных от пола местах. Доказано и то, что детский организм не приспособлен вдыхать такое количество бактерий и грибков.

«Тело взрослых способно автоматически удалять часть биологических частиц из верхней дыхательной системы благодаря тому, что дыхание происходит через нос», — отметили исследователи.

Terrifying baby robot has crawled right out of my dirt nightmares and into my dirt heart, by @Megan_Nicoletthttps://t.co/fZQF2X07B7 pic.twitter.com/I3TeB0NYNQ — The Verge (@verge) 23 января 2018 г.

Маленькие дети чаще дышат через рот, поэтому значительная часть пыли оседает в нижних дыхательных путях. Так частицы попадают в самые глубокие области легких. Однако эксперты напоминают, что при этом контакт с бактериями может укрепить иммунитет ребенка.

Пользователи Интернета признались, что их очень пугает необычный робот. «Просто посмотрите на это! Жуткий робот-ребенок пришел прямо из моих кошмаров», «Жуткий ползающий робот напоминает нам о том, что ковры могут быть грязными», — делились они комментариями.