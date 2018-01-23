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Техноблог

В Китае покупатель укусил смартфон, и гаджет взорвался

В социальных сетях опубликовали ролик, на котором покупатель кусает смартфон, после чего аппарат взрывается у него в руках. Видео появилось в китайском сегменте Интернета, сообщил Life.

На видео запечатлено, как мужчина касается зубами смартфона, а через мгновение аппарат взрывается. Автор ролика уверяет, что видео снято в китайском магазине электроники, а взорвавшийся девайс — iPhone. Взрыв оказался довольно сильным, но никто не пострадал.

Портал GizmoChina предположил, что инцидент произошел в каком-то подпольном магазине или ломбарде. Скорее всего, девайс имел некачественную батарею, которая сдетонировала после контакта с зубами покупателя.
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