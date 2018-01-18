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Техноблог

WhatsApp разработал защитную функцию от спама

Мессенджер WhatsApp разработал функцию для защиты пользователей. В случае многоразовой пересылки одного сообщения пользователи начнут получать предупреждения о рассылке спама, сообщил сайт WABetaInfo.

В настоящее время новая программа проходит тестирование.

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Как отметило издание, в настоящее время спам является распространенным явлением. Присутствует он и в WhatsApp, когда неизвестные контакты добавляют вас в новые группы или распространяют рекламные или фейковые новости, в том числе о самом мессенджере.

Сейчас, если новый неизвестный контакт отправит вам сообщение, WhatsApp уже спрашивает, является ли это спам-сообщением. Если это так, мессенджер просит нажать кнопку «Отчет». Контакт заблокируют, если в компании получат много подобных отчетов.

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Кнопку отчета о спаме также можно найти в разделе «Контактная информация».

Сообщается, что это не единственное, направленное на избавление от спама изменение в приложении. Однако, какие еще меры примут для защиты пользователей, пока не уточняется.

WhatsApp — система мгновенного обмена текстовыми сообщениями для планшетов и смартфонов, которая поддерживает голосовую и видеосвязь. Она запущена в 2009 году.
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