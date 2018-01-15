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Техноблог

WhatsApp получит интересную функцию в ближайшем обновлении

Мессенджер WhatsApp в ближайшем обновлении, которое готовят его разработчики, получит новую интересную функцию. Об этом сообщило издание XDA Developers.

Речь о функции переключения режима звонка. Например, если пользователи начали общаться голосом, то они смогут продолжить разговор в режиме видео, не прерывая вызова.

Данная функция доступна в бета-версии 2.18.4 WhatsApp для операционной системы Android. Чтобы переключиться из голосового в видеорежим, одному из пользователей достаточно нажать кнопку с изображением камеры.

После этого у его абонента на экране появится сообщение с предложением включить видео. Если он откажется, то звонок продолжится в прежнем режиме.
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