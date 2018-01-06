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Техноблог

Apple присоединилась к Google и Microsoft, чтобы усовершенствовать сжатие видео

Apple присоединилась к группе технологических компаний Open Media Alliance, в которую входят Facebook, Amazon, Google, Microsoft и Netflix, для совместной работы над новой технологией сжатия онлайн-видео. Об этом сообщил CNET.

Разработка поможет уменьшить объем данных при загрузке и трансляции видео.

Консорциум образован в 2015 году вокруг идеи о новом видеокодеке, вылившейся в проект AV1 — следующее поколение технологии сжатия видео.

Кодек может стать новым открытым веб-стандартом.

Цель Open Media Alliance — объединить индустрию вокруг нового открытого стандарта. Издание The Verge отметило, что, вероятно, компании также заинтересованы в том, чтобы не платить отчисления держателям патентов на кодек H.265, который в 2017 году начала использовать Apple.

AV1 появился в результате проектов Mozilla Daala Initiative, Cisco Thor Project и кодеков VP9 и VP10 от Google. К работе над кодеком также присоединились стриминговые сервисы, такие как Netflix и Hulu. Apple стала последней из пяти крупнейших технологических компаний, вступивших в консорциум.
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