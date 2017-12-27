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Техноблог

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января

Вместе с уходящим годом популярный мессенджер официально перестанет поддерживать BlackBerry OS (включая BlackBerry 10), а также Windows Phone 8.0, последним днем для них станет 31 декабря. Об этом сообщил портал hi-tech.mail.ru. 

Хотя WhatsApp продолжит работать на этих платформах, пользователи не смогут создавать новые учетные записи или повторно активировать существующие. Также компания утверждает, что ее приложение может прекратить работу на этих ОС в любой момент. 

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В конце следующего года компания планирует прекратить работу с Nokia S40, а к 2020 году отказаться от смартфонов, работающих на базе Android 2.3.7 и старше. В WhatsApp уточнили, что отказ от поддержки будет постепенным. 

За последние несколько месяцев WhatsApp представил несколько новых функций (удаление сообщений с чужих устройств, новые голосовые функции, администраторский доступ и «встряхивание»). Но, похоже, старые платформы не смогут похвастаться новыми возможностями, поскольку клиент для BlackBerry и Windows Phone перестанет обновляться.
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