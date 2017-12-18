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Техноблог

В WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с Facebook

Разработчики мессенджера WhatsApp приступили к его интеграции в социальную сеть Facebook. Теперь пользователи могут оперативно связываться с владельцами страниц через WhatsApp, сообщил портал TechCrunch.

По его данным, новая возможность частично доступна жителям стран Азии и Африки, а также пользователям в Австралии, Южной и Северной Америке.

Теперь посетители ряда страниц, где подключена возможность отправки сообщений, смогут, нажав соответствующую кнопку, быстро перейти в WhatsApp и отправить послание администратору.

Стоит отметить, что сервисом WhatsApp владеет Facebook, в распоряжении которого есть собственный официальный мессенджер. Можно предположить, что выбор в пользу WhatsApp сделали из-за его популярности: ежедневная аудитория сервиса составляет около миллиарда человек.
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