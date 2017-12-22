23:55
+5
USD 69.44
EUR 82.32
RUB 1.19
Техноблог

Официально анонсировали новый Huawei Honor 9 Lite

Под конец 2017 года китайская компания создала еще один бюджетный смартфон со средними характеристиками. Huawei официально анонсировала выход смартфона Honor 9 Lite и представила его технические характеристики, сообщил Life.

Смартфон получил LCD-экран с форматом 18:9, двойные камеры с разрешением 13 и 2 мегапикселя и у фронтальных, и у основных камер, а также процессор Kirin 659.

Гаджет выйдет в двух вариантах памяти: 3 ГБ оперативной и 32 Гб хранилища, 4 Гб оперативной и 64 Гб хранилища. В обеих версиях предусмотрены разъемы под карту памяти microSD.

Фото Huawei Technologies Co. Новый Honor 9 Lite предназначен для китайского рынка

Стоимость гаджетов — $227 и $273 доллара. В продажу они выйдут 26 декабря в Китае. Информации о том, когда они выйдут в других странах и выйдут ли вообще, нет.
Ссылка:
просмотров: 1311
Версия для печати
Материалы по теме
Из-за умышленного замедления старых смартфонов Apple ответит в суде
Apple призналась, что специально замедляет старые телефоны
Появился новый троян — убийца смартфонов
Новые смартфоны Galaxy A8 и A8+ представила компания Samsung
Самый маленький телефон в мире представила компания Clubit New
Смартфон легко взломать и украсть фото. Как защитить гаджет
Китайцы скопировали iPhone X и выпускают свою версию смартфона на рынок
Новые изображения флагмана Samsung Galaxy S9 появились в Интернете
Samsung Galaxy A8+ (2018). Появилось видео, стали известны характеристики и цена
В Интернет попали изображения двух флагманских смартфонов от Sony
Популярные новости
В&nbsp;WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с&nbsp;Facebook В WhatsApp появилась новая функция, сблизившая его с Facebook
Смартфон легко взломать и&nbsp;украсть фото. Как защитить гаджет Смартфон легко взломать и украсть фото. Как защитить гаджет
Появился новый троян&nbsp;&mdash; убийца смартфонов Появился новый троян — убийца смартфонов
Новые смартфоны Galaxy A8&nbsp;и&nbsp;A8+&nbsp;представила компания Samsung Новые смартфоны Galaxy A8 и A8+ представила компания Samsung
Бизнес
MegaChat от&nbsp;MegaCom&nbsp;&mdash; твой виртуальный номер! MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!
Скидка 50&nbsp;процентов на&nbsp;премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора&nbsp;О! Скидка 50 процентов на премиальные PLATINUM-номера Мобильного оператора О!
Вы&nbsp;ищете подарок к&nbsp;Новому году? Выбирайте 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Вы ищете подарок к Новому году? Выбирайте 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Опрос: Что подарить на&nbsp;Новый год? 7&nbsp;идей от&nbsp;O!Store Опрос: Что подарить на Новый год? 7 идей от O!Store