Официально анонсировали новый Huawei Honor 9 Lite

Под конец 2017 года китайская компания создала еще один бюджетный смартфон со средними характеристиками. Huawei официально анонсировала выход смартфона Honor 9 Lite и представила его технические характеристики, сообщил Life.

Смартфон получил LCD-экран с форматом 18:9, двойные камеры с разрешением 13 и 2 мегапикселя и у фронтальных, и у основных камер, а также процессор Kirin 659.

Гаджет выйдет в двух вариантах памяти: 3 ГБ оперативной и 32 Гб хранилища, 4 Гб оперативной и 64 Гб хранилища. В обеих версиях предусмотрены разъемы под карту памяти microSD.

Фото Huawei Technologies Co. Новый Honor 9 Lite предназначен для китайского рынка

Стоимость гаджетов — $227 и $273 доллара. В продажу они выйдут 26 декабря в Китае. Информации о том, когда они выйдут в других странах и выйдут ли вообще, нет.