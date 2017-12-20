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Техноблог

В Японии разработали «лекарство» для смартфонных экранов

Группа ученых из Токийского университета синтезировала твердый стеклоподобный полимер, который способен «зарубцовывать» образовавшиеся на нем трещины и царапины. В будущем инновационная разработка может быть применена для защиты экранов смартфонов и планшетов, сообщила hitech.vesti.ru.

Материал случайно открыл один из студентов, экспериментировавший с новым типом клея. «Как правило, высокая механическая прочность и способность «залечиваться» — это взаимоисключающие вещи, — говорят исследователи. — В большинстве случаев необходим нагрев до высоких температур, от 120° по Цельсию и выше, чтобы поменять структуру сшитых сеток и затянуть трещины».

Вещество, открытое японцами, нагревать не нужно. Чтобы полимерное стекло срослось, достаточно приложить к нему небольшое давление — например, соединить разорвавшиеся кусочки руками и крепко их сжать.

Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Science.

Полимер и ранее предлагали использовать в качестве самовосстанавливающегося покрытия для дисплеев. Этой весной химики из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) создали высокоэластичный материал, выполненный из растягиваемого полимера и ионной соли, который может увеличиваться в размерах, до 50 раз превышающих первоначальные. После того как ученые в рамках эксперимента разорвали инновационный материал надвое, он сумел срастись менее чем за сутки.

Производители электроники уже экспериментировали с «излечивающимися» покрытиями. В 2015-м LG показала изогнутый смартфон G Flex, у которого задняя крышка была покрыта защитной пленкой, способной «зарубцовывать» повреждения всего за десять секунд. Речь, правда, шла о «залечивании» лишь небольших царапин: пленка не могла проводить электричество, и поэтому не подходила для защиты экрана.
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