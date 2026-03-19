В Бишкеке определили участников международного фестиваля «100 будущих инноваторов ШОС» в Ташкенте. Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций КР.

По данным ведомства, всего из всех регионов страны поступило 98 заявок.

По итогам экспертного обсуждения определены наиболее перспективные проекты, которые представят Кыргызстан в апреле 2026 года в Узбекистане.

Отобранные проекты

Проект «Аквапоника» (Бишкек, общеобразовательная школа № 81) — устойчивая система для сельского хозяйства. Автор проекта: Ислам Жаныбеков.

Проект AgriVision (Международный университет «Ала-Тоо») — AI-диагностика заболеваний растений. Автор проекта: Назима Кадырбекова.

Проект BioNitro (Международный университет «Ала-Тоо») — биологические решения для улучшения состояния почвы. Автор проекта: Элхан Карыпов.

Проект AquaGov.kg (Иссык-Кульский государственный университет) — цифровая система мониторинга водных ресурсов. Автор проекта: Евгений Стеценко.

Категория «Олимпиада по робототехнике»

Инженерно-робототехническая школа «Robooky» — Темирлан Турат уулу.

Международный университет «Ала-Тоо» —Искендер Жолдубаев.

Победители получат возможность представить свои проекты на международной площадке, обменяться опытом с коллегами из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, а также привлечь внимание потенциальных инвесторов.