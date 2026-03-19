15:00
USD 87.45
EUR 100.86
RUB 1.06
Общество

В Бишкеке определили лучших инноваторов — поедут на ШОС в Ташкент

В Бишкеке определили участников международного фестиваля «100 будущих инноваторов ШОС» в Ташкенте. Об этом сообщило Министерство науки, высшего образования и инноваций КР.

По данным ведомства, всего из всех регионов страны поступило 98 заявок.

По итогам экспертного обсуждения определены наиболее перспективные проекты, которые представят Кыргызстан в апреле 2026 года в Узбекистане.

Отобранные проекты

Категория «Инновации и стартапы»

  • Проект «Аквапоника» (Бишкек, общеобразовательная школа № 81) — устойчивая система для сельского хозяйства. Автор проекта: Ислам Жаныбеков.
  • Проект AgriVision (Международный университет «Ала-Тоо») — AI-диагностика заболеваний растений. Автор проекта: Назима Кадырбекова.
  • Проект BioNitro (Международный университет «Ала-Тоо») — биологические решения для улучшения состояния почвы. Автор проекта: Элхан Карыпов.
  • Проект AquaGov.kg (Иссык-Кульский государственный университет) — цифровая система мониторинга водных ресурсов. Автор проекта: Евгений Стеценко.

Категория «Олимпиада по робототехнике»

  • Инженерно-робототехническая школа «Robooky» — Темирлан Турат уулу.
  • Международный университет «Ала-Тоо» —Искендер Жолдубаев.

Победители получат возможность представить свои проекты на международной площадке, обменяться опытом с коллегами из стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, а также привлечь внимание потенциальных инвесторов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366695/
просмотров: 161
Версия для печати
Популярные новости
19 марта, четверг
14:40
14:36
В Бишкеке на Орозо айт автобусы № 38 и № 203 будут возить пассажиров бесплатно
14:30
С Ташиева взяли подписку о неразглашении после пятичасового допроса
14:29
Как Нарын готовится к приезду президента на Нооруз
14:24
ГНС выявила АЗС в Чуйской области, реализующую ГСМ без маркировки