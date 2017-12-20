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Техноблог

Названы самые ненадежные пароли 2017 года

Компания SplashData опубликовала свой ежегодный рейтинг 100 самых ненадежных паролей года. Об этом сообщила lenta.ru.

Для составления рейтинга специалисты SplashData проанализировали около пяти миллионов паролей, взломанных в 2017 году.

В четвертый раз подряд первое место в рейтинге занимает пароль 123456. На втором месте расположился password («пароль»), а третья позиция досталась 12345678.

Оказалось, что пароль «123456» используют около 17 процентов интернет-пользователей.

Как сообщается, в этом году пользователи стали массово устанавливать пароли, которые были связаны с киноэпопеей «Звездные войны». «Хотя новый эпизод саги и может стать фантастическим продолжением киноэпопеи, пароль starwars («звездные войны») использовать опасно. Хакеры используют слова и термины поп-культуры и взламывают аккаунты, поскольку понимают, что люди пользуются подобными легко запоминающимися словами», — сказал руководитель SplashData Морган Слейн.
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