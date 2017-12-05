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Техноблог

YouTube увеличит штат специалистов по мониторингу экстремистских материалов

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube планирует увеличить число сотрудников, которые занимаются поиском и удалением относящегося к экстремизму контента. Об этом говорится в официальном блоге корпорации.

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«Мы нацелены на то, чтобы в 2018 году число сотрудников Google, работающих с противоправным контентом, составило более 10 тысяч человек», — сообщила исполнительный директор YouTube Сьюзан Войжитски.

В конце ноября YouTube снова оказался в центре скандала — его обвинили в том, что он не удалял сексуализирующие детей комментарии под видео. О решении отказаться от размещения рекламы на платформе сообщили Mars, Hewlett-Packard, Deutsche Bank и Adidas. Весной YouTube же критиковали за размещение рекламы рядом с экстремистскими материалами.
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