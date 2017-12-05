YouTube увеличит штат специалистов по мониторингу экстремистских материалов

Принадлежащий Google видеохостинг YouTube планирует увеличить число сотрудников, которые занимаются поиском и удалением относящегося к экстремизму контента. Об этом говорится в официальном блоге корпорации.
В конце ноября YouTube снова оказался в центре скандала — его обвинили в том, что он не удалял сексуализирующие детей комментарии под видео. О решении отказаться от размещения рекламы на платформе сообщили Mars, Hewlett-Packard, Deutsche Bank и Adidas. Весной YouTube же критиковали за размещение рекламы рядом с экстремистскими материалами.