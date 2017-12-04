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Техноблог

Google и Facebook получат 84 процента средств от мирового рынка цифровой рекламы

Google и Facebook получат 84 процента средств, потраченных в 2017 году на цифровую рекламу в мире (без учета Китая). Об этом говорится в отчете агентства GroupM, принадлежащего рекламному концерну WPP, сообщил «Интерфакс».

По прогнозу агентства, в 2018 году объем глобальных расходов на рекламу вырастет на 4,3 процента ($23 миллиарда). Рост главным образом обеспечит именно цифровой сегмент.

Ожидается, что затраты на телерекламу повысятся в 2018-м на 2,2 процента, на цифровую рекламу — на 11,3 процента.

Объем расходов на рекламу в цифровых медиа превысит расходы на телевизионные рекламные ролики уже в 2017 году в 17 странах, включая Великобританию и Германию, сообщил Financial Times.

Между тем в последнее время все больше крупных компаний выражают недовольство недостаточным мониторингом цифрового контента, рядом с которым показывается их реклама. Так, Diageo, Mars, HP, Deutsche Bank и Mondelez отказались сотрудничать с видеосервисом YouTube после демонстрации их рекламы рядом с видеороликами непристойного содержания.
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