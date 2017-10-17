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Техноблог

На Google Maps появились карты спутников Сатурна Энцелада, Титана и Мимаса

На картографическом сервисе Google появились несколько новых планет и спутников. В частности, туда добавили снимки поверхности спутников Сатурна Энцелада, Титана и Мимаса, сделанные межпланетной станцией Cassini. Об этом сообщает «Медуза».

На Google Maps также появились снимки Меркурия, Венеры и еще нескольких спутников планет Солнечной системы. Всего пользователям доступно 16 миров, не считая Землю (в том числе интерьер МКС). Кстати, по МКС можно даже виртуально погулять.

Посмотреть спутники можно здесь.
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