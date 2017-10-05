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Техноблог

Google представила «убийцу» iPhone

Корпорация Google представила два новых смартфона — Pixel 2 и Pixel 2 XL. Анонс состоялся на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube.

Стандартная версия Pixel 2 имеет пятидюймовый дисплей с разрешением 1920x1080 пикселей со стандартным соотношением сторон. Pixel 2 XL оснастили шестидюймовым экраном с соотношением сторон 18:9 и разрешением 2880х1440 точек, занимающим практически всю фронтальную поверхность.

Смартфоны поддерживают функцию Active Edge, которая позволяет совершать различные действия, сжимая устройство. Аналогичная функция имеется у телефона HTC U11. Аппараты получили процессор Qualcomm Snapdragon 835, четыре гигабайта оперативной и 64/128 гигабайт встроенной памяти без слота для microSD. Основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей, фронтальная — восемь.

Pixel 2 будут выпускать в трех цветах: белый, черный и синий. Версия на 64 гигабайта будет стоить $650.  Pixel 2 XL доступен в двух цветах (черный и белый) по цене от $850 .
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