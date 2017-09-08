Определены самые просматриваемые на YouTube музыкальные видео лета

Названы самые просматриваемые музыкальные видео лета на YouTube. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на пресс-релиз компании Google.

Как отмечается, песни, выпущенные за последний год, ранжировали по количеству просмотров с 29 мая по 4 сентября.

1Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки

Despacito («Медленно») — песня пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, вышедшая 13 января 2017 года. 4 августа видеоклип первым среди всех преодолел отметку в 3 миллиарда просмотров и стал лидером среди всех видеоклипов YouTube по наибольшему числу лайков (20 миллионов на 1 сентября 2017 года).

2Shape of You Эда Ширана

Shape of You — песня британского автора-исполнителя Эда Ширана, изданная 6 января 2017 года. Содержит в себе черты жанров дэнсхолл и тропический хаус, а также элементы акустики. Возглавляла хит-парады Великобритании и США.

3Felices los 4 Хуана Луиса Лондоньо Ариаса

Хуан Луис Лондоньо Ариас, более известный по сценическому имени Малума, — колумбийский певец и композитор в жанре реггетон. Наиболее известные песни — El Perdedor, Felices los 4, Sin Contrato, Cuatro Babys и Borro Cassette. El Perdedor имеет более миллиарда просмотров на YouTube.

В топ-25 попали клипы Джея Бальвина, группы Clean Bandit, Джейсона Деруло, Шакиры, Бруно Марса, Энрике Иглесиаса и других исполнителей.