YouTube изменил логотип, дизайн и добавил новые функции

Новый дизайн YouTube для компьютеров вышел из бета-теста и стал доступен всем. Впервые за несколько лет сильно изменили логотип сервиса и добавили новые функции мобильного приложения, сообщил портал hi-tech.mail.ru.

Логотип YouTube не изменяли кардинально с момента создания сервиса. Со временем он лишился объема и стал плоским, согласно современному тренду дизайна.

Спустя 12 лет YouTube представил самое масштабное обновление логотипа. Теперь название и пиктограмма сервиса разнесены. Это позволяет более гибко адаптировать изображение под разные размеры дисплея: на маленьких экранах можно использовать логотип без текста, написал TechCrunch.

YouTube в мае представил новый дизайн десктопной версии сайта. Его мог попробовать любой, но для этого надо было перейти в раздел с бета-тестом. Теперь новая версия сайта постепенно станет доступной пользователям во всем мире.

Новый сайт выполнен по стандартам Material Design, который Google разработала для Android и своих сервисов. Появилась и темная тема оформления.

Изменили и мобильное приложение. Теперь версия YouTube для iOS и Android адаптируется под просмотр вертикального видео без черных полос. Теперь все также могут пользоваться быстрой перемоткой видео по двойному тапу и замедленным воспроизведением роликов.