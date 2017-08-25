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Техноблог

Скорость Интернета. Кыргызстан между Бангладеш и Ямайкой

Опубликован последний международный рейтинг Speedtest Global Index. Его составители постоянно анализируют скорость Интернета в различных странах мира, поэтому сервис Speedtest — самый популярный способ определить его реальную скорость.

Проводной Интернет

Здесь у Кыргызстана 79-е место в мире со скоростью соединения 15,72 мегабит в секунду. Рядом с республикой расположились Бангладеш и Ямайка. Из наших непосредственных соседей дела хуже только в Узбекистане (5,38 Мбит/с). Зато Казахстан на 51-м месте (24,93 Мбит/с).

В тройке лидеров Сингапур (154,38 Мбит/с), Южная Корея (125,69 Мбит/с) и Гонконг (117,21 Мбит/с).

Цифры шокируют? Что ж, подождем. Нам тут новый премьер-министр наобещал широкополосный Интернет в каждый дом. Пока же пользуемся тем, что есть.

Мобильный Интернет

Здесь дела, кстати, обстоят еще хуже. Кыргызстан на 83-м месте со скоростью соединения 13,91 мегабит в секунду. В соседях по рейтингу у нас Иордания и Таиланд. Узбекистан здесь, кстати, тоже пониже нас — 106-е место. У Казахстана 67-е место.

Здесь тройка лидеров другая — Норвегия (52,59 Мбит/с), Нидерланды (46,94 Мбит/с) и Венгрия (46,24 Мбит/с).

Интересно, что в десятке стран с лучшим проводным и мобильным Интернетом присутствуют только две страны — Сингапур и Южная Корея. Но если с проводным они в лидерах, то с мобильным дела у них хуже. Всего лишь 4-е и 8-е места мирового рейтинга.
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