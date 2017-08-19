Google выпустила поисковик для стран с медленным Интернетом

Компания Google тестирует новую программу Search Lite для пользователей из развивающихся стран, где скорость подключения к Интернету оставляет желать лучшего, сообщил портал Hitech.vesti.ru.
Пока «облегченную» версию поискового приложения из магазина Google Play могут скачать только жители Индонезии. Вероятно, вскоре новинку можно будет загрузить из Индии.
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Ранее гендиректор Google Сундар Пичаи объявил о намерении привлечь к Android «следующий миллиард пользователей». Реализовывать стратегию планируется за счет пользователей из небогатых стран, где уровень проникновения Интернета и смартфонов пока еще остается очень низким.