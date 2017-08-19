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Техноблог

Google выпустила поисковик для стран с медленным Интернетом

Компания Google тестирует новую программу Search Lite для пользователей из развивающихся стран, где скорость подключения к Интернету оставляет желать лучшего, сообщил портал Hitech.vesti.ru.

Пока «облегченную» версию поискового приложения из магазина Google Play могут скачать только жители Индонезии. Вероятно, вскоре новинку можно будет загрузить из Индии.

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Как сообщил Android Police, возможности у Search Lite ровно те же, что у главного приложения Google: пользователи могут искать в Интернете при помощи текста и голоса, выполнять переводы на иностранные языки, читать новости и прогноз погоды. Search Lite, однако, лишена богатой анимации и виджетов: после запуска программы перед пользователями предстает только «голая» поисковая строка, а вся информация представлена в виде компактной сетки иконок — как на домашнем экране.

Ранее гендиректор Google Сундар Пичаи объявил о намерении привлечь к Android «следующий миллиард пользователей». Реализовывать стратегию планируется за счет пользователей из небогатых стран, где уровень проникновения Интернета и смартфонов пока еще остается очень низким.
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