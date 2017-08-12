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Техноблог

Стали известны самые «тяжелые» приложения для Android

Компания Avast составила рейтинг самых «тяжелых» приложений для смартфонов на платформе Android. Об этом сообщил rambler.ru.

В числе лидеров оказались недавно вышедшие Play Music, Talkback и Docs от Google. Из мессенджеров в список попали закрытый ChatON, Google Hangouts и LINE.

Как сообщается, сервис обмена фото- и видеосообщениями Snapchat, Facebook и музыкальный Spotify ранее занимали первые строчки хит-парада, а в этом квартале получили награду «Лучшее усовершенствование».

Критериями отбора послужили энергозатраты мобильных программ, потребление мобильного трафика и свободная память телефона. Для рейтинга использовали данные более чем трех миллионов смартфонов на Android.

По итогам третьего финансового квартала, который завершился 30 июля 2017 года, в Apple отметили рост продаж своих смартфонов iPhone. Всего за отчетный период был продан приблизительно 41 миллион единиц этой техники. 
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