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Техноблог

ASUS представила самые мощные смартфоны серии ZenFone 4

Фото Google Plus. ZenFone 4 и 4 Pro выполнены в одном стиле.

Компания ASUS представила флагман ZenFone 4 Pro с двукратным оптическим зумом камеры и середнячок ZenFone 4 с широкоугольным объективом. Об этом сообщил «Лафхакер».

ZenFone 4 и 4 Pro выполнены в одном стиле. У них стеклянный корпус с металлической рамкой, но отличается оформление основной двойной камеры. Кроме того, у ZenFone 4 Pro нет узора на задней панели.

У смартфонов 5,5-дюймовые дисплеи с разрешением Full HD. Под ним расположился сканер отпечатков пальцев.

Оба смартфона с разъемами USB Type-C, только ZenFone 4 получил USB версии 3.1, а ZenFone 4 Pro работает по старой технологии USB 2.0.

Фото «Лайфхакера». Модель ZenFone 4

В ZenFone 4 установлен двойной модуль камеры с сенсорами 12 + 8 мегапикселей. Один из сенсоров получил широкоугольный объектив с углом обзора в 120 градусов.

ZenFone 4 Pro оснащен камерой 16 + 12 мегапикселей с поддержкой оптического двукратного зума и стабилизации изображения. В обоих смартфонах установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Фото «Лайфхакера». Модель ZenFone 4 Pro

Модель ZenFone 4 имеет 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти, у Pro — 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Аккумуляторы — 3300 и 3600 мАч.

Смартфон ZenFone 4 стоит $399, а ZenFone 4 Pro — $599.
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