ASUS представила ноутбуки с двумя экранами

На Тайване на выставке Computex компания ASUS представила ноутбуки ZenBook Duo и ZenBook Pro Duo с двумя крутыми экранами в каждом и мощной начинкой. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Диагональ второго экрана ASUS ZenBook Pro Duo (его называют ScreenPad Plus) составляет 14 дюймов , соотношение сторон — 32:9. У него матовое покрытие, и он поддерживает сенсорный ввод как при помощи пальцев, так и стилусов. Но самое главное — он поддерживает огромное количество разных функций и приложений. От расширения рабочего пространства до вывода сюда панелей управления программами и различных меню.

Второй дисплей можно использовать как окно для чатов, в то время как на основном экране будут рабочие приложения. Судя по количеству показанных возможностей, разработчики явно взялись за дело серьезно и в будущем функциональность ScreenPad расширят еще сильнее.

Основной экран ASUS ZenBook Pro Duo тоже удивит. Во-первых, он построен на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы. Во-вторых, здесь просто шикарное разрешение — цвета сочные, резкость почти что бритвенная.

Начинка в ZenBook Pro Duo весьма серьезная. Процессоров на выбор будет два: восьмиядерный Intel Core i9-9980HK с частотой от 2,4 до 5 ГГц или шестиядерный i7-9750H с частотой от 2,6 до 4,6 ГГц. Есть дискретный графический адаптер — это NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 гигабайтами памяти.

Встроенной памяти может быть 256, 512 или 1024 гигабайт. Объем оперативной памяти DDR4 может достигать 32 гигабайта.

Внешне компьютер выглядит просто великолепно, качество сборки, по первым впечатлениям, тоже отличное. Корпус полностью сделан из металла, что не может не радовать. Но вот по части толщины и веса ноутбук рекордов не ставит: показатели составляют 24 миллиметра и 2,5 килограмма.

К сожалению, есть у ноутбука и недостатки — из-за второго экрана печатать, держа компьютер на коленях, крайне неудобно. На столе неудобств меньше, но после обычных ноутбуков, конечно, непривычно. ASUS предлагает решение в виде подставки для кистей рук. Для офиса подойдет, а вот в поездки носить с собой лишний аксессуар едва ли захочется.

Фото @hi-tech. ASUS ZenBook Pro Duo и ZenBook Duo

Вместе с 15,6-дюймовым ZenBook Pro Duo сразу представили «младшего брата» — 14-дюймовый ASUS ZenBook Duo. Принцип работы абсолютно тот же, дисплеев тоже два, но характеристики проще.