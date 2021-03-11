Новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 получил 16 гигабайт оперативной памяти

Состоялась презентация нового мощного игрового смартфона ASUS ROG Phone 5. Об этом сообщил портал @hi-tech.
По его данным, дизайн ROG Phone 5 похож на предыдущие модели, но теперь инженеры вдохновлялись японским аниме, в частности Akira. В продаже две расцветки — черная и белая, у каждой на спинке точечная подсветка RGB Dot Matrix. Теперь она показывает больше эффектов и включает два цвета одновременно для красивого градиента.
ASUS дополнительно добавила режимы X-Mode и X-Mode+, когда «железо» ведет себя максимально собранно: частоты CPU и GPU выходят на максимум, дисплей и сенсор — тоже. Режимы включаются, только когда к смартфону подключен кулер AeroActive Cooler 5. Процессор располагается теперь точно под ним, в центре смартфона, и снижает температуру CPU на 10 градусов, корпуса — на 15 градусов. С охлаждением помогает и встроенная испарительная 3D-камера.
По дисплею ROG Phone 5 тоже обновился относительно прошлого поколения. Основная разница — во времени отклика: задержка — рекордно малые 24,3 мс. Едва уловимый глазом показатель, но в играх быстрее проходит сигнал от экрана. Так что в дуэли двух игроков с одинаковой реакций победит владелец ROG Phone 5.
К качеству звучания — отдельное внимание. Во-первых, вернулся аудиоразъем
Аккумулятор разделен на две батареи по 3000 мАч, конструктивно они расположены по краям от процессора. Это позволило значительно уменьшить нагрев при зарядке. Он не превышает 27 градусов.
Вместе со смартфоном ASUS представила линейку игровых аксессуаров: геймпад ROG Kunai 3, крепление ROG Clip на геймпад PS4 и Xbox One, защитные чехлы.
ASUS ROG Phone 5 появится в продаже в марте. В Европе новинка дешевле, чем iPhone 12:
- ROG Phone 5 8/128 гигабайт — €799 (около 80 тысяч сомов);
- ROG Phone 5 12/256 гигабайт — €899 (около 90 тысяч сомов);
- ROG Phone 5 16/256 гигабайт — €999 (около 100 тысяч сомов).
Также ASUS представила ROG Phone 5 Pro. Два отличия от базовой версии — LED-дисплей на задней панели, на который можно выводить цветные анимации и объем памяти 16/512 гигабайт. В комплекте кулер AeroActive Cooler 5. Флагман поступит в продажу в апреле по цене 1 тысяча 199 евро (около 120 тысяч сомов).
ROG Phone 5 Ultimate будут поставлять с внушительным комплектом в огромной коробке. Внутри набор ROG-фана: кепка, полотенце, маска, кулер и прочие аксессуары. За версию 18/512 гигабайта придется выложить 1 тысячу 299 евро (около 130 тысяч сомов).