Новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 получил 16 гигабайт оперативной памяти

Состоялась презентация нового мощного игрового смартфона ASUS ROG Phone 5. Об этом сообщил портал @hi-tech.

По его данным, дизайн ROG Phone 5 похож на предыдущие модели, но теперь инженеры вдохновлялись японским аниме, в частности Akira. В продаже две расцветки — черная и белая, у каждой на спинке точечная подсветка RGB Dot Matrix. Теперь она показывает больше эффектов и включает два цвета одновременно для красивого градиента.

ROG Phone 5 работает на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 888, производительность его выше на 25 процентов по сравнению с Snapdrtagon 865 Plus в ROG Phone 3. Его дополняют 16 гигабайт оперативной памяти и 128/256 гигабайт постоянной.

ASUS дополнительно добавила режимы X-Mode и X-Mode+, когда «железо» ведет себя максимально собранно: частоты CPU и GPU выходят на максимум, дисплей и сенсор — тоже. Режимы включаются, только когда к смартфону подключен кулер AeroActive Cooler 5. Процессор располагается теперь точно под ним, в центре смартфона, и снижает температуру CPU на 10 градусов, корпуса — на 15 градусов. С охлаждением помогает и встроенная испарительная 3D-камера.

ROG Phone 5 поставил новый рекорд в AnTuTu: обогнал флагманы Xiaomi, Samsung и даже игровой iQOO 7, набрав 742 тысячи 776 баллов.

По дисплею ROG Phone 5 тоже обновился относительно прошлого поколения. Основная разница — во времени отклика: задержка — рекордно малые 24,3 мс. Едва уловимый глазом показатель, но в играх быстрее проходит сигнал от экрана. Так что в дуэли двух игроков с одинаковой реакций победит владелец ROG Phone 5.

6,78 дюйма

У дисплея эксклюзивная Super AMOLED матрица производства Samsung с диагональюи частотой 144 Гц. Матрица защищена стеклом Gorilla Glass Victus последнего поколения. ASUS добавила опцию DC Dimming для устранения мерцания на низкой яркости.

К качеству звучания — отдельное внимание. Во-первых, вернулся аудиоразъем 3,5 миллиметра . Во-вторых, есть отдельный ЦАП и поддержка Hi-Res Audio. В-третьих, размеры внешних динамиков остались прежними, но их выходная мощность увеличилась на 21 процента. За это смартфон уже получил первое место в аудиорейтинге DxOMark.

Емкость батареи осталась прежней — 6000 мАч. С помощью зарядки в 65 Вт от HyperCharge смартфон заражается до 100 процентов всего за 51 минуту. Порт USB-C расположен на боковой грани — чтобы кабель не мешал во время игры. Зарядное устройство идет в комплекте со смартфоном.

Аккумулятор разделен на две батареи по 3000 мАч, конструктивно они расположены по краям от процессора. Это позволило значительно уменьшить нагрев при зарядке. Он не превышает 27 градусов.

Вместе со смартфоном ASUS представила линейку игровых аксессуаров: геймпад ROG Kunai 3, крепление ROG Clip на геймпад PS4 и Xbox One, защитные чехлы.

Набор камер прежний: основной 64-мегапиксельный модуль с сенсором Sony IMX686 и без оптической стабилизации, «ультраширикая» 13-мегапиксельная и макрообъектив 5 мегапикселей.

ASUS ROG Phone 5 появится в продаже в марте. В Европе новинка дешевле, чем iPhone 12:

ROG Phone 5 8/128 гигабайт — €799 (около 80 тысяч сомов);

ROG Phone 5 12/256 гигабайт — €899 (около 90 тысяч сомов);

ROG Phone 5 16/256 гигабайт — €999 (около 100 тысяч сомов).

Также ASUS представила ROG Phone 5 Pro. Два отличия от базовой версии — LED-дисплей на задней панели, на который можно выводить цветные анимации и объем памяти 16/512 гигабайт. В комплекте кулер AeroActive Cooler 5. Флагман поступит в продажу в апреле по цене 1 тысяча 199 евро (около 120 тысяч сомов).

Самые ярые фанаты ROG и хардкорного гейминга будут ждать мая — тогда выйдет ROG Phone 5 Ultimate с безумным объемом оперативной памяти — 18 гигабайт. Больше, чем в топовых игровых ноутбуках. Дизайн выполнен в монохромном стиле, а под задней панелью прячутся еще два сенсора.

ROG Phone 5 Ultimate будут поставлять с внушительным комплектом в огромной коробке. Внутри набор ROG-фана: кепка, полотенце, маска, кулер и прочие аксессуары. За версию 18/512 гигабайта придется выложить 1 тысячу 299 евро (около 130 тысяч сомов).