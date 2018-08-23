00:35
USD 69.40
EUR 80.32
RUB 1.03
Техноблог

Новый флагман от Xiaomi ломает цены на рынке топовых смартфонов

Китайская компания Xiaomi сменила бренд своих смартфонов (ранее выпускала под названием Mi) и представила новый флагман Poco F1. Об этом сообщил портал mail.ru.

Смартфон получил 6,18-дюймовый экран с вырезом, самый современный чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, 12+5-мегапиксельную основную камеру и 20-мегапиксельную камеру для селфи. Все это питается от массивной батареи 4 000 мАч.

Можно выбирать между различными конфигурациями: 6 Гбайт основной + 64 Гбайта встроенной памяти, 6 Гбайт + 128 Гбайт и топовой версией 8 Гбайт + 256 Гбайт, которая поставляется с задней панелью из кевлара.

Устройство получило жидкостное охлаждение: водяной пар пропускается через медный радиатор, который помогает быстро рассеивать тепло от процессора и внутренних компонентов.

Корпус F1 выполнен из пластика в нескольких цветах. Большая батарея добавляет к толщине несколько миллиметров, поэтому новинка выглядит немного толще «стандартных» 7,5-8 миллиметров.

Гаджет получил инфракрасную систему Face Unlock, Quick Charge 3.0, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и поддержку двух SIM-карт.

F1 поступит в продажу на всех рынках Азии и Европы, кроме Китая. По предварительным данным, отпускная цена варианта 6 Гбайт + 64 Гбайта — $300, а версия 6 Гбайт + 128 Гбайт — $343. Топовая модель 8 Гбайт + 256 Гбайт — $ ​​414, модель с кевларовым «задником» — $429.

Смартфон будет доступен на mi.com с 29 августа. Презентация для мирового рынка пройдет 28 августа.
Ссылка:
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Характеристики суперсмартфона Mi Mix 3 слили в Интернет
Бюджетный Xiaomi Redmi 6 Pro показали на качественных фото и рендерах
Популярность растет. Xiaomi установила фантастический рекорд по продажам
HTC U12 Plus: инсайдер раскрыл почти все секреты о новом флагмане
Новый смартфон OnePlus 6 засветился на видео
Флагман Vivo V9 станет официальным смартфоном чемпионата мира по футболу
Huawei подшутила над Apple и Samsung в рекламе нового флагмана
Samsung признала проблемы с экранами Galaxy S9 и начала расследование
Пользователи массово пожаловались на проблемы с экраном Samsung Galaxy S9
Безрамочный смартфон Zenfone 5 Lite от ASUS получил четыре камеры
Популярные новости
Facebook, WhatsApp и&nbsp;Instagram откажутся от&nbsp;шифрования звонков и&nbsp;сообщений Facebook, WhatsApp и Instagram откажутся от шифрования звонков и сообщений
Характеристики суперсмартфона Mi&nbsp;Mix 3&nbsp;слили в&nbsp;Интернет Характеристики суперсмартфона Mi Mix 3 слили в Интернет
Дизайн и&nbsp;характеристики смартфона Vivo V11 раскрыли до&nbsp;анонса Дизайн и характеристики смартфона Vivo V11 раскрыли до анонса
Samsung выпустит планшет с&nbsp;гигантским экраном Samsung выпустит планшет с гигантским экраном
Бизнес
Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с&nbsp;MegaCom Смотрите Азиатские игры-2018 вместе с MegaCom
Кыргызтелеком планирует снизить плату за&nbsp;доступ к&nbsp;сети связи общего пользования Кыргызтелеком планирует снизить плату за доступ к сети связи общего пользования
Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от&nbsp;компании Jet! Интернет без ограничений + телевидение для всей семьи от компании Jet!
Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно Смотрите Mega iTV совершенно бесплатно