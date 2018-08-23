Новый флагман от Xiaomi ломает цены на рынке топовых смартфонов

Китайская компания Xiaomi сменила бренд своих смартфонов (ранее выпускала под названием Mi) и представила новый флагман Poco F1. Об этом сообщил портал mail.ru.

Смартфон получил 6,18-дюймовый экран с вырезом, самый современный чип Snapdragon 845 с частотой 2,8 ГГц, 12+5-мегапиксельную основную камеру и 20-мегапиксельную камеру для селфи. Все это питается от массивной батареи 4 000 мАч.

Можно выбирать между различными конфигурациями: 6 Гбайт основной + 64 Гбайта встроенной памяти, 6 Гбайт + 128 Гбайт и топовой версией 8 Гбайт + 256 Гбайт, которая поставляется с задней панелью из кевлара.

Устройство получило жидкостное охлаждение: водяной пар пропускается через медный радиатор, который помогает быстро рассеивать тепло от процессора и внутренних компонентов.

Корпус F1 выполнен из пластика в нескольких цветах. Большая батарея добавляет к толщине несколько миллиметров, поэтому новинка выглядит немного толще «стандартных» 7,5- 8 миллиметров .

Гаджет получил инфракрасную систему Face Unlock, Quick Charge 3.0, 3,5-миллиметровый аудиоразъем и поддержку двух SIM-карт.

F1 поступит в продажу на всех рынках Азии и Европы, кроме Китая. По предварительным данным, отпускная цена варианта 6 Гбайт + 64 Гбайта — $300, а версия 6 Гбайт + 128 Гбайт — $343. Топовая модель 8 Гбайт + 256 Гбайт — $ ​​414, модель с кевларовым «задником» — $429.

Смартфон будет доступен на mi.com с 29 августа. Презентация для мирового рынка пройдет 28 августа.