ASUS запустила линейку «жемчужных» ноутбуков

ASUS представила ограниченную серию ноутбуков ZenBook Edition 30, выпущенную специально к тридцатилетию компании. Об этом сообщило издание The Verge.
Специальная версия ASUS ZenBook отделана белой кожей со вставками из 18-каратного розового золота.
«Каждый кусок натуральной кожи выбирается вручную, — подчеркнул председатель правления ASUS Джонни Ши. — Каждая крышка панели аккуратно сшита мастером-портным».
В ноутбуке установлены процессор Intel Core i7 8-го поколения, 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель. За графику отвечает Nvidia GeForce MX250.
Диагональ устройства составляет
Дата начала продаж и стоимость лимитированного ноутбука пока не названы.