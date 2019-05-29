ASUS запустила линейку «жемчужных» ноутбуков

ASUS представила ограниченную серию ноутбуков ZenBook Edition 30, выпущенную специально к тридцатилетию компании. Об этом сообщило издание The Verge.

Специальная версия ASUS ZenBook отделана белой кожей со вставками из 18-каратного розового золота.

«Каждый кусок натуральной кожи выбирается вручную, — подчеркнул председатель правления ASUS Джонни Ши. — Каждая крышка панели аккуратно сшита мастером-портным».

В ноутбуке установлены процессор Intel Core i7 8-го поколения, 16 гигабайт оперативной памяти и SSD-накопитель. За графику отвечает Nvidia GeForce MX250.

Диагональ устройства составляет 13 дюймов , безрамочный дисплей занимает 95 процентов поверхности верхней крышки.

Дата начала продаж и стоимость лимитированного ноутбука пока не названы.