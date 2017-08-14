Одежда из будущего: E-skin, или умная футболка

Xenoma Team, фирма скромных размеров, создала любопытную футболку E-skin, позволяющую следить за каждым движением ее владельца. Об этом сообщила «ТехноРеволюция».

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Как отмечается, сферы применения гаджета разнообразны: тренировки, лечение, отдых и прочее. В E-skin встроены гибкие сенсоры с датчиками. С их помощью контролируются растяжения мышц и движение тела. Положение в пространстве отслеживает крепящийся на груди модуль, снабженный гироскопом и акселерометром.

Машинная стирка не вредит устройству. Его можно носить, как и привычную одежду, которая отличается легкостью, тонкостью, еще и тянется.

Есть шанс, что умная одежда станет в чем-то альтернативой повседневной. С ее помощью люди смогут контролировать игры, погружаясь в виртуальную реальность и общаясь там с объектами привычными жестами.

Применяя E-skin, можно также лечить людей, скажем, контролировать их осанку. Пригодится такой гаджет и в спорте, особенно, если нужно контролировать точность движений, например, в гимнастике, беге или во время занятий тяжелой атлетикой.

Подключить E-skin можно, пользуясь Bluetooth, к любому устройству, работающему на ОС Android или Windows. Впоследствии будут поддерживаться iOS и macOS.

E-skin недешевый наряд. Стоимость базового варианта на Kickstarter составляет $479.