Apple представила новый дизайн операционных систем

На конференции разработчиков WWDC 2025 Apple представила обновленные iOS, macOS, iPadOS и другие операционные системы. Все они получили номер 26 — теперь номер будет привязан к году выхода системы. Это первое большое обновление OS за 10 лет.

Фото Apple

Новый дизайн носит название Liquid Glass. Его ключевой идеей стало меняющее форму стекло. Иконки имеют полупрозрачную основу. Кроме того, обновлен экран блокировки.

В приложении камеры теперь будут видны только два самых популярных режима — фото и видео. Если провести пальцем, можно будет увидеть другие режимы.

Новые анимации появились и на экране блокировки — элементы вроде приложений камеры или фонарика теперь будут переливаться при повороте устройства, создавая трехмерный эффект. Такие фишки, как панели инструментов, автоматически сворачиваются при прокрутке и немедленно возвращаются, когда они вам нужны.

Фото Apple

Появилось новое приложение Games для геймеров с элементами социальной сети, где можно играть с друзьями, делиться своими достижениями и другим подобным контентом.

Обновленная функция для создания уникальных эмодзи Genmoji теперь позволяет генерировать изображения людей с возможностью выбора выражения лица. Интеграция СhatGPT в Image Playground позволяет создавать собственные уникальные стили вроде «открытки для приглашения на вечеринку по случаю рождения ребенка».

Функция живого перевода в режиме реального времени будет доступна при телефонных звонках, в «Сообщениях», а также в FaceTime. В последнем случае переведенные живые субтитры добавляются прямо к звонкам, так что пользователи смогут слышать людей, говорящих на своих родных языках, но при этом понимать, что они говорят.

В Apple CarPlay появились новые виджеты и другие элементы, а также специальная версия приложения под названием Ultra, которая отличается более продвинутым набором функций. Сначала такой вариант будет доступен исключительно на автомобилях Aston Martin. Однако в компании утверждают, что вскоре версия Ultra станет доступна для владельцев машин других марок.

Искусственный интеллект Apple Intelligence интегрировали в операционную систему для смарт-часов watchOS. В частности, владельцам гаджетов станет доступна система аналитики физической активности и состояния здоровья на базе ИИ, отслеживающая множество показателей. На основе этой информации виртуальный тренер будет давать рекомендации по поддержанию формы и тонуса.



Система также сможет анализировать уровень окружающего шума, чтобы автоматически отключать звуковые уведомления или, наоборот, сделать их громче. На носимых устройствах появится поддержка жеста взмаха запястьем для сброса приложений, который добавят к уже существующему «двойному касанию». На watchOS также распространилась и общая концепция Liquid Glass с полупрозрачными элементами на дисплее.

Кроме того, Apple представила слегка обновленную tvOS, а также приложение Apple Music c усовершенствованной функцией «Караоке» — пользователь теперь сможет петь прямо в микрофон смартфона с применением различных эффектов.

Apple анонсировала внедрение полноценного перевода с любых языков во всех приложениях. Согласно релизу, перевод будет работать не только в сообщениях, но и во время видеозвонков, даже если у собеседника нет iPhone.