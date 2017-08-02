Роботы помогли «оживить» одежду

Массачусетский технологический институт (MIT) представил небольших роботов, которые умеют ползать по одежде с помощью магнитов. Им нашли новое применение — украшать одежду, пишет hi-tech.mail.ru.

На роботов одели разноцветные корпуса, которые подходят под стиль одежды. Они стали элементами украшений, которые постоянно передвигаются по одежде.

Но роботы могут не только украшать, но и помогать владельцу. Например, они умеют эффектно снимать капюшон с человека или исполнять роль микрофона, если один из них передвинется ближе к голове.

Один из авторов технологии Prokect Kino — Синди Синь-Лю Као — считает, что такие роботы станут незаменимыми элементами «умной» одежды: «Мы думаем о носимых устройствах как о личных помощниках. Мы думаем, что в будущем у них появятся свои мозги, и они смогут узнавать ваши привычки, изучать профессиональный стиль, а когда они станут меньше — смогут вписаться в стиль вашей одежды».

Пока размер роботов не позволяет сделать универсальное украшение для любого человека — они слишком большие и бросаются в глаза. Но технология выглядит эффектно.