Facebook тайно запустил свое приложение в Китае

Американская компания Facebook, одноименная социальная сеть которой заблокирована на территории КНР, тайно запустила в Китае мобильное приложение для обмена фотографиями, сообщили российские СМИ со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что приложение Colorful Balloons было представлено на китайском рынке местной компанией. Это позволило скрыть, что за разработкой программы стоит американская компания.

При этом внешний вид и функции приложения совпадают с интерфейсом Facebook Moments — программы для обмена фотографиями.

«Мы долгое время заявляли, что заинтересованы в выходе на китайский рынок. Мы стремимся понять эту страну и узнать о ней больше разными способами», — цитирует газета заявление компании.

Ранее сообщалось, что Facebook работает над созданием устройства для общения по видеосвязи.