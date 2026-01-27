12:00
USD 87.45
EUR 103.65
RUB 1.15
Общество

Выращивание пионов в КР. Китай готов поделиться опытом

26 января в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при участии заместителя министра Бектена Бекболотова состоялась встреча с представителями Heze Peony Development Service Center (КНР).

Сообщается, что Heze Peony Development Service Center — это специализированный центр по развитию пионовой отрасли в Хэцзэ. Город широко признан как крупнейший в мире центр по выращиванию и переработке пионов. Указанный центр является частью инфраструктуры, направленной на развитие агропромышленного комплекса, и системно работает над расширением пионового сектора, повышением его экономической и культурной значимости.

В ходе встречи стороны подробно обсудили культуру выращивания цветов в Кыргызстане, в частности возможности выращивания пионов, соответствие климатических условий, а также перспективы развития отраслевого сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь» между государствами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/359410/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Россия и Украина борются за одни и те же китайские комплектующие для дронов — FT
В 2026 году председатель КНР Си Цзиньпин посетит Кыргызстан с госвизитом
Председатель КНР поздравил Садыра Жапарова с Новым годом
КПП на границе с КНР 1 января 2026 года будут закрыты
На КПП не допущен груз курдючного жира из КНР
Китай установил рекорд по закупкам российского золота
Кыргызстан и Китай обсудили прямые поставки строительных материалов
Для кыргызстанских производителей расширяют экспортные возможности на рынок КНР
Глава ГКНБ прокомментировал скандальные задержания граждан КНР в Кыргызстане
Китайцы приехали не захватывать нас, а строить заводы — Садыр Жапаров
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
МВД России предлагает продлить эксперимент с&nbsp;регистрацией мигрантов в&nbsp;RuID МВД России предлагает продлить эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф &laquo;Пенсионер&raquo; О! расширяет социальную поддержку: представлен новый тариф «Пенсионер»
В&nbsp;Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute В Кыргызстане открылось официальное представительство Syucai Training Institute
В&nbsp;Кыргызстане цены на&nbsp;АЗС упали, а&nbsp;в&nbsp;России выросли В Кыргызстане цены на АЗС упали, а в России выросли
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; внедряет новые технологии и&nbsp;расширяет возможности интернета «Кыргызтелеком» внедряет новые технологии и расширяет возможности интернета
27 января, вторник
12:00
Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не стать жертвой мошенников Работа за рубежом: как получать 300 тысяч сомов и не ст...
11:56
В КР предлагают ввести институт юридических представителей для участия в судах
11:45
Тараканы в «Авроре». За нарушения дом отдыха оштрафовали на 5 тысяч сомов
11:45
Иностранцам с судимостью запретят получать российское гражданство или ВНЖ
11:39
Подозреваемых в смертельном избиении мужчины задержали в Чуйской области