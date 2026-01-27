Выращивание пионов в КР. Китай готов поделиться опытом

26 января в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности при участии заместителя министра Бектена Бекболотова состоялась встреча с представителями Heze Peony Development Service Center (КНР).

Сообщается, что Heze Peony Development Service Center — это специализированный центр по развитию пионовой отрасли в Хэцзэ. Город широко признан как крупнейший в мире центр по выращиванию и переработке пионов. Указанный центр является частью инфраструктуры, направленной на развитие агропромышленного комплекса, и системно работает над расширением пионового сектора, повышением его экономической и культурной значимости.

В ходе встречи стороны подробно обсудили культуру выращивания цветов в Кыргызстане, в частности возможности выращивания пионов, соответствие климатических условий, а также перспективы развития отраслевого сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь» между государствами.