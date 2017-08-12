Ученые превратили смартфон в диагностический инструмент

Ученые создали для смартфона инструмент, с помощью которого можно провести диагностику организма, сообщили российские СМИ.

По их данным, исследователи Университета Иллинойс в Соединенных Штатах Америки разработали что-то вроде портативной лаборатории, с помощью которой можно анализировать кровь, слюну и мочу. Этот анализ имеет название TRI.

Как сообщается, совсем недавно сотрудники использовали данную технологию. Один анализ должен был определить биомаркер, именно этот показатель влияет на досрочные роды, а второй анализ — проводят новорожденным, поскольку он показывает, в норме ли находятся рост и развитие малыша. Анализы совпали с результатами тестов в обычной лаборатории.

TRI включается через камеру, которая работает как спектрометр. Образец анализа засвечивается вспышкой, после этого свет собирает его в общее волокно и помещает во внутреннюю заднюю камеру смартфона. Оптические ингредиенты всегда находятся на специальной подставке.