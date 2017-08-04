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Техноблог

В небе над США нарисовали гигантский «самолет мечты»

Фото Flightradar24. Нарисованный лайнер можно увидеть только с помощью специальных сервисов

Самолет Boeing 787 Dreamliner пролетел в небе над материковой частью США по маршруту, полностью повторяющему очертания Boeing 787 Dreamliner. Об этом написал портал «Моя планета».

Нос «лайнера мечты» (так можно перевести название самолета) оказался в Вайоминге, хвостовое оперение раскинулось от Кентукки до Алабамы, оконечность левого крыла приблизилась к мексиканской границе в Техасе, а правого — к канадской в Мичигане.

Изображение самолета, нарисованное в небе, конечно, можно увидеть только на экране компьютера — в специальных сервисах, отслеживающих маршруты воздушных судов, например в Flightradar24.

Самолет поднялся в воздух в Сиэтле. Целью полета было испытание нового двигателя от производителя Rolls-Royce. Dreamliner занимался рисованием самого себя в течение 17 часов.
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