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Техноблог

Ученые научились создавать еду из воздуха

Финские специалисты придумали, как превращать воздух в еду. Для этого они изобрели специальный прибор, который синтезирует из окружающего воздуха сахар и белки, сообщили российские СМИ.

«В будущем приборы на базе нашей технологии можно будет установить в пустынях или в других уголках Земли, чьим жителям угрожает голод. Кроме того, подобные установки можно разместить дома и использовать их по мере необходимости», — цитирует ученого Юха-Пекка из технологического университета Лаппеенранта Утро.ru.

Кстати, исследователи раскрыли, как именно работает чудо-прибор. По словам ученых, они как бы заставили микробов поглощать диоксид углерода и превращать его в компоненты своих собственных клеток. После того, как микробов становится много, через них пропускают ток. В итоге бактерии умирают, а их останки разлагаются на отдельные молекулы сахаров и белков. Специалисты говорят, если этот раствор высушить, то получится набор гранул, богатых белками и углеводами.

Пока насытиться с помощью новшества не получится — прибор производит лишь один грамм «еды» за две недели. Ученые пытаются ускорить процесс.

Ранее британские ученые создали вилку, меняющую вкус еды. Как убеждены изобретатели, прибор, получивший название Taste Buddy, поможет научить людей правильно есть, не используя при этом вредные для здоровья продукты питания.
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