Новый вирус заразил сотни бесплатных приложений из Google Play. Троян под названием BankBot крадет информацию о банковских картах и данные из переписки мессенджеров и соцсетей, предупреждает разработчик антивирусного программного обеспечения Dr. Web.

Заражение устройства происходит при загрузке бесплатного приложения. После установки вирус удаляет ярлык программы и продолжает работать в фоновом режиме.

По данным Dr. Web, число приложений, зараженных новым трояном, приближается к 400.

После установки на устройство вирус крадет данные из Viber, Snapchat, Instagram, WhatsApp и других. При этом BankBot продолжать работать, даже когда владелец гаджета думает, что удалил приложение. Наибольшее число пострадавших от нового трояна – жители США и Великобритании.