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Техноблог

Caviar представила Nokia 3310 и iPhone 7 для фанатов «Игры престолов»

Компания Caviar представила коллекцию телефонов для фанатов «Игры престолов» — Nokia 3310 и iPhone 7, украшенные символикой из сериала. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.Ru.

Уточняется, что корпус телефона Nokia Game of Thrones выполнен из титана и украшен узором «валирийской стали». Из этого материала сделан «Лед» — меч Эддарда Старка, главного героя сериала.
На задней панели телефона установили объемный герб Дома Старков. На гербе изображена голова лютоволка с названием первой серии и также главной цитатой сериала: «Winter Coming» («Зима близко»).

iPhone 7 Game of Thrones также сделан из «валирийской стали» с гербом Дома Старков. Он украшен Железным троном — символом сериала «Игра престолов». Трон покрыт настоящим золотом.

Линейка выпускается ограниченным тиражом в 99 экземпляров. По желанию можно заказать телефон с символикой Ланнистеров, Баратеонов, Тиреллов и других родов из сериала.
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