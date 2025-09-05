20:54
Общество

Лара Крофт возвращается. В новом фильме роль сыграет актриса Софи Тернер

Актриса Софи Тернер, известная по роли в «Игре престолов», получила роль Лары Крофт в новом фильме. Ранее эту героиню играли Анджелина Джоли и Алисия Викандер.

Variety
Фото Variety. Актриса Софи Тернер, известная по роли в «Игре престолов», получила роль Лары Крофт в новом фильме

«Невероятно взволнована возможностью сыграть Лару Крофт — культового персонажа, который значит так много для стольких людей. Я приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания. После блестящих работ Анджелины Джоли и Алисии Викандер планка установлена очень высоко, но с Фиби Уоллер-Бридж в качестве сценариста я уверена, что мы в надежных руках», — поделилась Софи Тернер.

Проект создан по мотивам популярной серии видеоигр о приключениях археолога. Первая экранизация — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» с Анджелиной Джоли в главной роли — вышла в 2001 году, а ее сиквел последовал в 2003-м. В 2018 году вышел ребут франшизы под названием «Tomb Raider: Лара Крофт» с Алисией Викандер.
