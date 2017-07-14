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Техноблог

В iPhone 8 появится система лазерного 3D-сканирования

Инженеры Apple трудятся над созданием системы лазерного 3D-сканирования для камеры iPhone 8. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на Fast Company.

Уточняется, что в основной камере устройства используют поверхностно-излучающий лазер с вертикальным резонатором, который обеспечит измерение глубины изображения при работе с дополненной реальностью, а также более быструю автофокусировку при съемке.

При этом собеседник издания не уверен, что инженеры компании успеют завершить систему лазерного 3D-сканирования к выходу iPhone 8 на рынок. По его словам, нововведение может увидеть свет только к 2018 году.

Ранее сообщалось, что новый «яблочный» смартфон станет зеркальным и получит 3D-сенсор распознавания лица, совмещенный с технологией сканирования глаз.
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