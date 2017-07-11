Выпуск iPhone 8 могут отложить

Эксперты рассказали, что Apple испытывает трудности с установкой Touch ID нового образца на прототип iPhone 8. Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечено, что аналитик KeyBanc Capital Markets Энди Харгривс заявил, что Apple активно работает над интеграцией новой технологии считывания отпечатков пальцев, которая, по информации некоторых источников, должна будет работать через дисплей.

Если специалистам не удастся успешно внедрить технологию, то возможна задержка в выпуске новых iPhone, что повлияет на стоимость акций компании.