Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые

Исследователи Вашингтонского университета в Сиэтле во главе со специалистом Вамси Таллай создали прототип телефона, который способен работать за счет окружающей энергии. Об этом написал Phone Arena.

«Сотовый телефон — это одна из самых полезных вещей. Просто представьте, что вы сможете звонить и отправлять сообщения, даже если аккумулятор телефона разрядился», — отметил руководитель исследовательской лаборатории Джошуа Смит.

Meet the first cell phone that needs no battery to make calls



Ever since Martin Cooper, a senior engineer at Mot… https://t.co/hDm4iZFvui pic.twitter.com/wvauJQMnCX — World Voip Center (@worldvoipcenter) 29 июня 2017 г.

Чтобы снизить энергопотребление, ученые использовали аналоговую передачу голоса, а также специально переделали компоненты устройства. Кроме того, исследователи применили излучатель, который активируется на время от радиоволн. Благодаря этому сотовые вышки могут стать своеобразным источником энергии для гаджета.

Прототип, который продемонстрировали его создатели, получил пока только несколько кнопок и светодиодный индикатор. В скором времени устройство оснастят E-ink-дисплеем. Когда новинка появится на рынке, пока неизвестно.