Регистрация телефонов: создан государственный оператор под контролем ГКНБ

Фото из интернета. Кабмин КР: ГКНБ отвечает за новую систему идентификации мобильных телефонов в КР

Кабинет министров КР принял постановление об утверждении положения о порядке идентификации мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Согласно документу, Государственный комитет национальной безопасности назначен координационным органом и владельцем государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств. Оператором системы определено ОсОО «Кыргызский мобильный регистрационный центр».

Постановление разработано в рамках реализации Указа президента КР «О порядке идентификации мобильных устройств» и направлено на модернизацию и повышение эффективности государственной системы, снижение недовольства населения, а также решение текущих проблем. Документ упрощает процедуру регистрации мобильных устройств и обеспечивает надежную защиту персональных данных пользователей.

Напомним, указ президентом был издан в июле этого года. Кабмину было поручено в течение месяца пересмотреть правила регистрации устройств, сделать процедуру проще и доступнее, улучшить качество обслуживания.

До этого депутат Дастан Бекешев предлагал отказаться от услуг иностранной компании и обязать Министерство цифровизации заниматься регистрацией мобильных телефонов и других устройств с функцией передачи данных.

Напомним, в Кыргызстане ввели обязательную регистрацию телефонов 25 июня 2024 года. Основная цель такой меры — снизить ввоз поддельных и небезопасных мобильных устройств. Регистрацией гаджетов занималась иностранная компания.