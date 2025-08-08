18:01
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.10
Власть

Регистрация телефонов: создан государственный оператор под контролем ГКНБ

Фото из интернета. Кабмин КР: ГКНБ отвечает за новую систему идентификации мобильных телефонов в КР

Кабинет министров КР принял постановление об утверждении положения о порядке идентификации мобильных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. 

Согласно документу, Государственный комитет национальной безопасности назначен координационным органом и владельцем государственной цифровой технологической системы идентификации мобильных устройств. Оператором системы определено ОсОО «Кыргызский мобильный регистрационный центр».

Постановление разработано в рамках реализации Указа президента КР «О порядке идентификации мобильных устройств» и направлено на модернизацию и повышение эффективности государственной системы, снижение недовольства населения, а также решение текущих проблем. Документ упрощает процедуру регистрации мобильных устройств и обеспечивает надежную защиту персональных данных пользователей.

Напомним, указ президентом был издан в июле этого года. Кабмину было поручено в течение месяца пересмотреть правила регистрации устройств, сделать процедуру проще и доступнее, улучшить качество обслуживания.

До этого депутат Дастан Бекешев предлагал отказаться от услуг иностранной компании и обязать Министерство цифровизации заниматься регистрацией мобильных телефонов и других устройств с функцией передачи данных.

Напомним, в Кыргызстане ввели обязательную регистрацию телефонов 25 июня 2024 года. Основная цель такой меры — снизить ввоз поддельных и небезопасных мобильных устройств. Регистрацией гаджетов занималась иностранная компания.
Ссылка: https://24.kg/vlast/338977/
просмотров: 243
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Суу выявлен подпольный цех по производству газированных напитков
В Ошской области чекисты и милиция ищут 29 членов ОПГ
Замначальника одного из МТУ Бишкека задержан при получении взятки в $2,3 тысячи
С комбината в Кадамджае пытались вывезти сурьмяной концентрат на $600 тысяч
Бывшие депутаты ЖК подозреваются в захвате угольного месторождения в Нарыне
Милиционер прикрывал канал незаконной миграции в КР. Подозреваемых задержали
За вымогательство взятки задержаны сотрудники Аксыйского РОВД
Подсечкой повалили на землю. Однофамильца главы ГКНБ задержали за мошенничество
Мясокомбинат в Сулюкте и колледж в Кара-Балте: ГКНБ вернул объекты государству
Задержаны экс-глава муниципального предприятия Каракола и глава стройкомпании
Популярные новости
Президента Кыргызстана выдвинули на&nbsp;премию мира Льва Толстого Президента Кыргызстана выдвинули на премию мира Льва Толстого
Упростить процедуру замены водительских удостоверений планируют в&nbsp;Кыргызстане Упростить процедуру замены водительских удостоверений планируют в Кыргызстане
Новые налоговые послабления в&nbsp;Кыргызстане. Президент подписал закон Новые налоговые послабления в Кыргызстане. Президент подписал закон
В&nbsp;Кыргызстане введены штрафы за&nbsp;цифровые правонарушения&nbsp;&mdash; до&nbsp;65&nbsp;тысяч сомов В Кыргызстане введены штрафы за цифровые правонарушения — до 65 тысяч сомов
Бизнес
Собери свое летнее комбо с&nbsp;О! Собери свое летнее комбо с О!
Платите банку за&nbsp;каждый входящий QR? В&nbsp;&laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; 0&nbsp;процентов комиссии Платите банку за каждый входящий QR? В «Компаньон Бизнес» — 0 процентов комиссии
Лето без границ с&nbsp;роумингом от&nbsp;Beeline Лето без границ с роумингом от Beeline
Подключайте выгодный интернет от&nbsp;О! для путешествий&nbsp;&mdash; от&nbsp;90&nbsp;сомов Подключайте выгодный интернет от О! для путешествий — от 90 сомов
8 августа, пятница
17:48
Регистрация телефонов: создан государственный оператор под контролем ГКНБ Регистрация телефонов: создан государственный оператор...
17:46
В Бишкеке выдают компенсации на покупку угля. 945 семей уже получили выплаты
17:41
«Кому эрекция?» — глава муниципальной инспекции провел рейд на Ошском рынке
17:32
Президент ознакомился с обновленным зданием автовокзала в Караколе
17:26
В Караколе 420 семей получили ключи от квартир из рук Садыра Жапарова