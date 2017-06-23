21:12
+28
USD 69.61
EUR 79.32
RUB 1.15
Техноблог

Google «убьет» старые смартфоны 30 июня

Компания Google 30 июня 2017 года прекратит поддержку Android Market для смартфонов под управлением Android 2.1 Eclair и более старых версий. Это означает, что владельцы устаревших смартфонов не смогут устанавливать приложения из каталога, пишет rg.ru.

Изменения вступят в силу без предварительного уведомления.

Читайте по теме
Названа дата смерти WhatsApp на старых устройствах
«С момента выпуска Android 2.1 Eclair прошло семь лет. Большинство разработчиков больше не поддерживают эту версию Android в своих приложениях, поскольку на эти устройства приходится малое количество установок программ», — отмечают в Google.

Более новые версии Android, включая 2.2 и выше, будут по-прежнему поддерживать работу с Android Market, обещают разработчики.

Стоит отметить, что в Android официально предусмотрена процедура установки приложений в обход каталога — для этого пользователю необходимо скачать apk-файл и запустить его в системе (правда, действует он на свой страх и риск).
Ссылка:
просмотров: 1389
Версия для печати
Материалы по теме
Из селфи в Prisma теперь можно делать стикеры
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
iPhone 8 будет сканировать лицо и глаза вместо пальца
Meizu выпустила бюджетный смартфон всего за $100
Мобильный телефон, способный работать без аккумулятора, придумали ученые
Западные инсайдеры опубликовали видео нового iPhone 8
Создан оригинальный способ защитить iPhone от кражи
Революционную камеру для смартфонов создали американские ученые
Новый смартфон OnePlus 5 очень похож на iPhone 7 Plus
В продаже появились фальшивые iPhone 8
Популярные новости
iPhone 8 станет зеркальным iPhone 8 станет зеркальным
Caviar запускает титановый Nokia 3310 с&nbsp;Путиным и&nbsp;Трампом Caviar запускает титановый Nokia 3310 с Путиным и Трампом
Apple выпустит три iPhone с&nbsp;OLED-дисплеем в&nbsp;2018 году Apple выпустит три iPhone с OLED-дисплеем в 2018 году
Чат-бот Microsoft обошел запрет и&nbsp;начал обсуждать Коран Чат-бот Microsoft обошел запрет и начал обсуждать Коран
Бизнес
БТА Банк работает напрямую с&nbsp;Международной системой денежных переводов RIA БТА Банк работает напрямую с Международной системой денежных переводов RIA
Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев Рейтинг O!Store: TOP-5 самых популярных смартфонов среди кыргызстанцев
Победителей викторины &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom все больше! Победителей викторины «Счастливые SMS» от MegaCom все больше!
Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на&nbsp;новом портале &laquo;ИгрО!тека&raquo; Тысячи бесплатных онлайн-игр ждут вас на новом портале «ИгрО!тека»