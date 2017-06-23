Google «убьет» старые смартфоны 30 июня

Компания Google 30 июня 2017 года прекратит поддержку Android Market для смартфонов под управлением Android 2.1 Eclair и более старых версий. Это означает, что владельцы устаревших смартфонов не смогут устанавливать приложения из каталога, пишет rg.ru.

Изменения вступят в силу без предварительного уведомления.

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«С момента выпуска Android 2.1 Eclair прошло семь лет. Большинство разработчиков больше не поддерживают эту версию Android в своих приложениях, поскольку на эти устройства приходится малое количество установок программ», — отмечают в Google.

Более новые версии Android, включая 2.2 и выше, будут по-прежнему поддерживать работу с Android Market, обещают разработчики.

Стоит отметить, что в Android официально предусмотрена процедура установки приложений в обход каталога — для этого пользователю необходимо скачать apk-файл и запустить его в системе (правда, действует он на свой страх и риск).