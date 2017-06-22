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Техноблог

Названа дата смерти WhatsApp на старых устройствах

Популярный мессенджер WhatsApp будет поддерживать старые версии Android до 2020 года. Об этом сообщило rg.ru.

Как отмечается, в феврале 2017 года представители WhatsApp заявили, что планируют прекратить поддерживать Android 2.1 и Android 2.2 к концу года. Теперь информацию обновили.

Владельцы устройств на Android версии 2.3.7 и старше получат возможность пользоваться мессенджером до 1 февраля 2020 года.

Специалисты отмечают, что пользователи старых версий Android не смогут получить доступ к новейшим функциям приложения.
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