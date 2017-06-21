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Техноблог

Суперкомпьютеры США впервые вылетели из тройки мировых лидеров
Фото The Indian Express. В мире нет машин, которые бы составили конкуренцию компьютеру Sunway TaihuLight

В Германии на международной конференции по суперкомпьютерам представлен рейтинг 500 самых производительных компьютеров мира. Как оказалось, в тройку лидеров не вошли машины из США, пишет «Правда.ru».

Это случилось впервые за последние двадцать лет. Еще четыре года назад в Соединенных Штатах находилась почти половина мощнейших систем в мире — 253 штуки.

Первое и второе места в рейтинге заняли машины из Китая. На третьем месте — суперкомпьютер из Швейцарии.

Лидером стала китайская машина Sunway TaihuLight. Ее производительность составила 93 петафлопс. Это означает, что она способна выполнять 93 квадриллиона операций в секунду.

На второй строчке с заметным отставанием от лидера «китаец» Tianhe-2 с производительностью в 33,9 петафлопс. Третье место у Cray XC50 из Швейцарии.

Россию в рейтинге представили три компьютера. Это «Ломоносов-2» из МГУ (на 59-м месте), «Ломоносов» (164-е место) и «Политехник РСК Торнадо» (298-е место).
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